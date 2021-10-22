«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على إنبي ٣ - ١ في بطولة الجمهورية

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فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ على ضيفه إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يس محمد.

الدفاع: آدم طارق - محمد السيد - زياد وائل - كريم عمرو.

الوسط: محمد طه - عمر فتحي - حازم عاشور - عصام أحمد - أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وفي الشوط الثاني شارك مصطفى بهجت بدلًا من محمد عبدالفتاح، ويوسف عبد القوي بدلًا من زياد وائل، ومحمد عاطف بدلًا من عصام أحمد.

افتتح أهلي ٢٠٠٧ التسجيل في الدقيقة ١٢،عن طريق أحمد الشيخ قبل أن يضيف الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة ٢٧، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد السيد الهدف الثالث لـ"أهلي 2007" من ركلة جزاء، قبل أن يسجل إنبي هدفه الوحيد قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، التي انتهت بفوز الأهلي ٣ - ١.

بهذه النتيجة رفع أهلي ٢٠٠٧ رصيده إلى ٩ نقاط، بالعلامة الكاملة، بعدما فاز في ٣ مباريات على التوالي، على حساب كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وخارج ملعبه على غزل المحلة بستة أهداف دون رد، قبل الفوز اليوم على إنبي ٣ - ١، مسجلًا ١٦ هدفًا، مقابل هدف واحد في مرماه.

ومن المقرر أن يلعب أهلي ٢٠٠٧ لقاء الجولة الرابعة خارج ملعبه، أمام المقاولون العرب، يوم الجمعة المقبل.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ كل من أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبد الله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحسن عبد المطلب طبيب الفريق ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبو زهرة إخصائي التدليك.