معركة أمانة الصندوق تشتعل في الأهلي بين الدرندلي ومرتجي

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أشعل خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي معركة الانتخابات مبكرا بعدما تقدم السوم بأوراق ترشحه على المنصب نفسه، كمستقل، بعد استبعاده من قائمة محمود الخطيب.

وفضل الخطيب ضم خالد مرتجي عضو المجلس الحالي لقائمته في الانتخابات المقبلة لكن في منصب أمين الصندوق على حساب الدرندلي.

وبذلك يصبح الدرندلي ومرتجي في منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق في الانتخابات المقبلة، حيث يعد هذا المنصب الأكثر، بينما تبدو باقي المناصب شبه محسومة لقائمة الخطيب.

وتضم قائمة محمود الخطيب الذي ترشح رسميا اليوم الجمعة على منصب رئيس النادي: العامري فاروق (نائب)، وخالد مرتجي (أمين صندوق)، وفي العضوية محمد الغزاوي ومحمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد سراج وخالد عبد القادر وفي العضوية تحت السن ترشح الثنائي مي عاطف ومحمد الجارحي.

وستجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 من شهر نوفمبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة الحمراء حتى 2025.