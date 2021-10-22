قبل مواجهة توسكر .. انتصارات مدوية للزمالك في ملعبه أمام أندية كينيا

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره توسكر الكيني، مساء اليوم الجمعة، بملعب الجيش المصري ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، في إياب دورالـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا في موقعة الذهاب بنيروبي بهدف دون رد، مما يُسهل كثيرًا من مهمته في مباراة الجمعة.

الزمالك فاز في جميع مبارياته التي استضاف خلالها الأندية الكينية عبر مشواره الأفريقي، قبل مواجهة توسكر الليلة.

وكانت أول مباراة جمعت الزمالك بالأندية الكينية في القاهرة في عام 1984 قد شهدت على انسحاب فريق جورماهيا بعد 35 دقيقة من انطلاق المواجهة بعد احتساب ركلة جزاء للفارس الأبيض حينما كانت تشير النتيجة إلى تقدمه بهدف.

وعاد الزمالك ليواجه جورماهيا الكيني في القاهرة ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1994 ونجح أبناء ميت عقبة في الانتصار بثنائية أحمد رمزي وخالد الغندور.

وفي زيارة جورماهيا الكيني الثالثة إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في عام 1998 ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي تلقت شباك الضيوف رباعية جاءت عن طريق هدفين لكوليبالي وهدف لكل من عبد الحميد بسيوني ومدحت عبدالهادي.

وتتواصل انتصارات الزمالك على حساب أندية كينيا بالقاهرة بثلاثية أخرى في شباك نزويا سوجار بدوري الأبطال 2003، وسجل يومها للفارس الأبيض كل من حازم إمام وحسام حسن وعبدالحليم علي.

ويقهر الزمالك توسكر الكيني في القاهرة بالثلاثة بمنافسات دوري الأبطال 2005 بأهداف حملت توقيع كل من طارق السيد والعندليب وسامح يوسف.

وفي دوري الأبطال 2011 يقود الأباتشي محمود شيكابالا الفارس الأبيض للفوز في مصر على حساب أولينزي ستارز الكيني.

ويفتح الزمالك أبواب مدرسة الفن والهندسة في مواجهة جورماهيا الكيني ببرج العرب بمنافسات الكونفدرالية 2018-2019 ويلقون ضيفه دروسًا في فنون المستديرة برباعية نظيفة.