أجواء تميل إلى الاعتدال وبرودة تشتد على البر

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أوضح خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني أن الجو المتوقع لإجازة نهاية إلى غد أجواء تميل للحرارة إلى معتدلة نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات الجنوبية والغربية، وتميل للبرودة فجرا داخل المدن إلى باردة نسبيا في البر والاستراحات.

وأضاف أنه يستمر التوقع بتكون الضباب على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر. كما تكون السماء صحواً إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير. ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية. وأجواء غد تميل للحرارة إلى معتدلة نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات الجنوبية والغربية، وتميل للبرودة فجراً داخل المدن إلى باردة نسبياً في البر والاستراحات.

وقال «اكشتوا في الليل واحرصوا على الأذكار وأنصح بملابس خريفية بعد الساعة 10 ليلاً خارج المدن والاستراحات».

وتوقع حالة مطرية على أجزاء من شمال وغرب وجنوب المملكة تتسع لتشمل مناطق أخرى والتغيير وارد لأنها توقعات. وأيضاً هبات الرياح المتوقعة السبت معظمها متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والقصيم وجنوب تبوك وأقصى غرب منطقة الرياض.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تكون حالة الطقس المتوقعة لليوم الجمعة في المملكة استمرار التوقع بتكون الضباب على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر. كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير. ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية

شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية

شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج

من متر إلى مترين.

حالة البحر

متوسط الموج

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية

مكة المكرمة 40 26 70 صحو

المدينة المنورة 38 24 30 صحو

الرياض 32 19 40 صحو

جدة 36 26 90 ضباب

الدمام 33 22 60 رياح نشطة

أبها 27 14 45 صحو

تبوك 30 15 60 صحو

بريدة 33 18 50 صحو

حائل 32 17 50 صحو

الباحة 28 15 40 صحو

عرعر 28 16 45 صحو

سكاكا 30 17 55 صحو

جازان 35 27 90 ضباب

نجران 32 17 30 صحو

وادي الدواسر 35 20 30 صحو

شرورة 35 19 40 عوالق

طريف 27 15 55 صحو

الطائف 32 17 30 صحو

القنفذة 36 26 85 ضباب

ينبع 37 24 85 ضباب

العلا 36 22 40 صحو

الأحساء 34 22 75 صحو

حفر الباطن 32 18 45 صحو

بيشة 33 17 30 صحو

الوجه 30 21 85 رياح نشطة

رفحا 31 17 35 صحو

القريات 28 16 75 صحو

السودة 23 13 60 غائم جزئي