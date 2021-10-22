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القبض على مخالف من الجنسية الأثيوبية بحوزته 23 كجم حشيش

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 10 وحتى 16 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 16 وحتى 22 أكتوبر 2021م.

وأشارت الوزارة، عبر الحساب، إلى صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021م.

وتضمّن الفيديو أن قائد القوات الخاصة لأمن الطرق افتتح مركزي خريص والملف التابعين لقيادة أمن طريق الأحساء بالمنطقة الشرقية، لزيادة التغطية الأمنية على امتداد الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية لمرتادي الطرق التي تربط بين محافظات ومناطق المملكة، وذلك بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، وبإشراف من معالي المشرف العام على الأمن العام.

وأشار المقطع إلى مشاركة وزارة الداخلية للعام السابع على التوالي في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، المقام بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "حلول تقنية لوطن أمن" خلال الفترة من 17 وحتى 21 أكتوبر الجاري، واستعرضت من خلاله التطور التقني الذي تشهده المملكة.

ولفت الفيديو إلى إحباط محاولات تهريب طن و276 كيلوجراماً من الحشيش المخدر و66 طناً و464 كيلوجراماً من مادة القات المخدر، من قبل الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود في مناطق: جازان، عسير، نجران، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 150 متهماً، من بينهم مخالفين لنظام أمن الحدود.

وكشف المقطع عن عملية القبض على مخالف من الجنسية الأثيوبية بمنطقة الرياض بحوزته 23 كيلوجراماً من الحشيش المخدر من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، كما قبضت على مواطنين بحوزتهما 500 جرام من مادة الحشيش المخدر، و5467 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

ولفت إلى إعلان الإدارة العامة للمرور صدور لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء أو تشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها.

وتضمّن الفيديو أن الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور. والقوات الخاصة لأمن الطرق، باشروا وبالتعاون مع وزارة النقل والهيئة العامة للنقل، تنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط كافة أنواع الشاحنات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بشأنها، وذلك على كل الطرق داخل المدن والمحافظات وفيما بينها.

وكشف عن استقبال كلية الملك فهد الأمنية للطلبة المقبولين نهائياً في دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 من حملة الثانوية العامة وعددهم 488 طالباً.

وتحدث المقطع عن إحباط تهريب 296 كيلوجراماً من مادة القات المخدر، من قبل دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، والقبض على مهربيها وعددهم 14 متهماً، من بينهم مخالفون لنظام أمن الحدود، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

ولفت إلى قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط 90 مخالفاً لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة، فيما ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي القصيم وحائل على مخالفين اثنين، وبحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن مركبتين.

وأشار إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف" ضبطت 16.550 ألف مخالف، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 7/ 3/ 1443هـ.

وأماط الفيديو اللثام عن رصد 22.746 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 4 وحتى 10/ 3/ 1443هـ.

وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية 317.389 مكالمة خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، بمعدل 45.341 اتصالاً لكل يوم.