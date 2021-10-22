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شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعلن تشكيل مجلس الإدارة واللجان التنفيذية

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في إطار تعزيز الريادة.. اختيار "العثيم" رئيساً لمجلس الإدارة ومحمد بن داود نائباً

شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعلن تشكيل مجلس الإدارة واللجان التنفيذية

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة عبدالله بن صالح العثيم، ونائبه محمد بن سعد بن داود، وعضوية بسام نور، وخالد الربيعة، وعبداللطيف السيف، ومشعل بن عميرة.

وقال محمد بن داود نائب رئيس مجلس الإدارة: تشكيل المجلس جاء في إطار التحول الكبير الذي تشهده الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة.

وثمّن "بن داود"؛ الجهود التي يبذلها المجلس برئاسة عبدالله بن صالح العثيم، من أجل تحقيق رؤية وأهداف الشركة، وما يصاحب ذلك من عمل وتعاون ومسؤولية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة اعتمد تشكيل لجانه الثلاث، حيث تم اختيار عبداللطيف السيف، رئيساً للجنة التنفيذية وعضوية كل من: محمد بن داود وبسام نور ومشعل بن عميرة، واختيار خالد الربيعة رئيسا للجنة المراجعة وعضوية: عبدالله الدبيخي وعبدالله الفيفي وعمر الدخيل، كما تم اختيار محمد بن داود رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت وعضوية عبدالعزيز القاضي وعبدالله الدبيخي وعبدالكريم الرشيد.

وقال "بن داود": الشركة تعمل على تعزيز ريادتها في مجال صناعة المجمعات التجارية الكبرى ذات المعايير العالمية التي تواكب النهضة والتطور المتسارع الذي تشهده مناحي الحياة كافة التي جعلت من المراكز التجارية إحدى أهم الوجهات الترفيهية والسياحية التي يقصدها جميع أفراد العائلة، فضلاً عن المفاهيم الجديدة للتسوّق والترفيه والتنافس الذي تشهده العلامات التجارية العالمية لتلبية رغبات وأذواق المتسوقين.

وأضاف: الخطة التوسعية التي تم الإعلان عنها أخيراً من شأنها أن تجعل الآفاق واسعة لشركة العثيم للاستثمار لمواصلة نموها التصاعدي في مجال صناعة المجمعات التجارية وتوسيع مجمعاتها لتصل إلى معظم مناطق المملكة، فضلاً عن فتح المجال للشركات التابعة للتوسع ومضاعفة استثماراتها في مجال صناعة الترفيه والسينما وأزياء التجزئة وقطاع المطاعم والكافيهات، إضافة إلى فتح أنشطة جديدة.

يُذكر أن مجلس الإدارة اعتمد تعيين استشاري من أحد المكاتب المؤهلة للعمل مع مجلس الإدارة لرسم الخطة الإستراتيجية، ومساعدة الإدارة التنفيذية لتطبيق رؤية الشركة وخطتها التوسعية، وما يتبع ذلك من إجراءات وآليات عمل وفق أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.

شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعلن تشكيل مجلس الإدارة واللجان التنفيذية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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