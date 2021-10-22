"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب أكثر من 5.2 مليون حبة‎ كبتاجون "مطحونة"

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وصلت ضمن إرسالية لمنفذ الحديثة.. وأُخفيت بطريقة غير مسبوقة

شَهِد منفذ الحديثة طريقة تهريب غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية، حيث تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المنفذ من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون؛ تُعادل أكثر من 5.2 مليون حبة، ضُبِطت "مطحونة" ومخبّأة ضمن إرسالية وردت للمنفذ.

وقالت الهيئة: وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة إرسالية عبارة عن أكياس "بودرة كربونات" محمولة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف والمعاينة على الشاحنة وحمولتها، عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن الإرسالية، وتم إخفاء الحبوب بعد طحنها ووضعها داخل الأكياس.

وأضافت: طريقة التهريب التي تمّ إحباطها تُعد من الطرق غير المسبوقة، إلا أنه تمّ كشف هذه المحاولة وإحباطها.

وأوضحت أنها عملت على إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبِل الكمية داخل المملكة، إلى أن تمّ القبض عليه وهو شخص واحد.

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقا لأحد أبرز مرتكزات إستراتيجيتها المتمثل في أمن وحماية المجتمع.

وشدّدت على أنها تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة.

ودعت الهيئة، الجميع، إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو الرقم الدولي (00966114208417).

وتتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.