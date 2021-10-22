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مكتبة الجديدة تنظم ورشة عمل عن صناعة عروسة المولد

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مكتبة مصر الجديدة تنظم ورشة عمل عن صناعة عروسة المولد مكتبة الجديدة تنظم ورشة عمل عن صناعة عروسة المولد

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تنظم مكتبة الجديدة للطفل في الساعة 12 من ظهر غد السبت، ورشة عمل بعنوان «عروسة المولد» بمناسبة ذكرى مولد النبي والتي تهدف إلى التعايش مع ذكرى مولد النبي خلقا وسلوكا وتعاملا يوميا، حسب الدكتور نبيل حلمي رئيس جمعية مصر الجديدة .

وأشار «حلمي»، إلى أن الجمعية تحرص على التفاعل مع كل المناسبات الدينية وتنظم لها الفعاليات المناسبة للأطفال والنشء لترسيخ القيم الدينة للدين السمح، وأن نقتدي بالسلوكيات الأخلاقية للأنبياء والمرسلين، موضحا أن الاحتفالية تهدف إلى ضرورة الالتزام بخصال وأخلاق الحبيب المصطفى، والتي ترسخ أسس الحياة والمبادئ الإنسانية الكفيلة بإشاعة التآلف والعدل والمساواة بين البشر.

من جانبها قالت مروة عبدالرحمن، مديرة مكتبة مصر الجديدة للطفل، إن ورشة العمل تنفذها علياء على مسئولة ورش العمل بالمكتبة ولفتت إلى أن الفعاليات تبدأ في الساعة 12 صباحا وممتدة على مدار ساعتين، وتتضمن ورشة حكي بعنوان«رحمة مهداة» تدور حول مولد ونشأة سيد الخلق محمد (ص)، بالإضافة إلى ورشة فنية «رسم وتلوين» لتجسيد مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

المصرى اليوم

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