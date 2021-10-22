محافظ بنى سويف: أصبح للمحافظة «عين وأذن» لحل مشاكلها لتحقيق رضا المواطن

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قال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة أصبح لها "عين وأذن تسمع المشكلة وترصدها وتقوم وحدة الرصد الميدانى بحلها، بعد إنشاء وحدة رصد ميداني في كل قرى بني سويف.

واعتمدت هذه الوحدة أن يكون هناك شباب على الأرض في 225 قرية ببني سويف لتحقيق "الرضا للمواطن"، من خلال متابعة مشاكله اليومية، مشيرا إلى أن الهدف من وحدة الرصد الشبابي معاونة رؤساء المدن ورؤساء القرى لحل هذه المشاكل.

كما أن متابعة المشكلة في أي قرية يمكن أن تكون حلها اكبر من رئيس القرية فيتم تصعيدها لرئيس المدينة إلى أن تصلنى شخصيا لو تحتاج تدخلى المباشر ، وهؤلاء الراصدين للمشكلات لحظة بلحظة على الأرض لمساعدة لرؤساء المدن ، كما تم تدعيم وحدة الرصد الميدانى بشباب من محافظة بنى سويف من خلال برنامج شبابى تم تنفيذه بالمحافظة بعنوان تمكين الشباب ، وأصبحوا موجودين مع فرق الرصد باعتبارهم شباب متطوعين يقومون بمساعدة رئيس المركز ويتابعون المشكلات التى تم رصدها وحلها

وقال المحافظ إننا قمنا بتجربة للتنمية المستدامة فى قرية ابو النور التابعة لمركز الواسطى واعتمدنا على الميزة النسبية الموجودة داخل القرية وخاصة ان القرية قريبة من هرم ميدوم الأثري ، وقال إننى أستغرب أن القرية رغم قربها من هرم ميدوم فأهلها يعملون فى الزراعة وتربية المواشي، فقمنا بتشكيل فرق شبابية داخل القرية لتنميتها واستطاعت سيدات القرية أن يتعلمن حرف يدوية قمنا بعرضها في احتفالية أقامتها الجمعة قبل الماضية فى هرم ميدوم وكانت سيدات قرية أبو النور هم من عملوا هذه الحرف وتعلموها وكانت مبهرة للغاية.