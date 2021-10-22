أخبار عاجلة

زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى" -
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة -
تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بنى سويف: أصبح للمحافظة «عين وأذن» لحل مشاكلها لتحقيق رضا المواطن

Print
محافظ بنى سويف: أصبح للمحافظة «عين وأذن» لحل مشاكلها لتحقيق رضا المواطن محافظ بنى سويف: أصبح للمحافظة «عين وأذن» لحل مشاكلها لتحقيق رضا المواطن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة أصبح لها "عين وأذن تسمع المشكلة وترصدها وتقوم وحدة الرصد الميدانى بحلها، بعد إنشاء وحدة رصد ميداني في كل قرى بني سويف.

واعتمدت هذه الوحدة أن يكون هناك شباب على الأرض في 225 قرية ببني سويف لتحقيق "الرضا للمواطن"، من خلال متابعة مشاكله اليومية، مشيرا إلى أن الهدف من وحدة الرصد الشبابي معاونة رؤساء المدن ورؤساء القرى لحل هذه المشاكل.

كما أن متابعة المشكلة في أي قرية يمكن أن تكون حلها اكبر من رئيس القرية فيتم تصعيدها لرئيس المدينة إلى أن تصلنى شخصيا لو تحتاج تدخلى المباشر ، وهؤلاء الراصدين للمشكلات لحظة بلحظة على الأرض لمساعدة لرؤساء المدن ، كما تم تدعيم وحدة الرصد الميدانى بشباب من محافظة بنى سويف من خلال برنامج شبابى تم تنفيذه بالمحافظة بعنوان تمكين الشباب ، وأصبحوا موجودين مع فرق الرصد باعتبارهم شباب متطوعين يقومون بمساعدة رئيس المركز ويتابعون المشكلات التى تم رصدها وحلها

وقال المحافظ إننا قمنا بتجربة للتنمية المستدامة فى قرية ابو النور التابعة لمركز الواسطى واعتمدنا على الميزة النسبية الموجودة داخل القرية وخاصة ان القرية قريبة من هرم ميدوم الأثري ، وقال إننى أستغرب أن القرية رغم قربها من هرم ميدوم فأهلها يعملون فى الزراعة وتربية المواشي، فقمنا بتشكيل فرق شبابية داخل القرية لتنميتها واستطاعت سيدات القرية أن يتعلمن حرف يدوية قمنا بعرضها في احتفالية أقامتها الجمعة قبل الماضية فى هرم ميدوم وكانت سيدات قرية أبو النور هم من عملوا هذه الحرف وتعلموها وكانت مبهرة للغاية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة»

زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة»

مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي

مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر