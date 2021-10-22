ضبط مستلزمات زراعية مغشوشة ومقلدة بالجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عدة أشخاص بتهمة إنتاج مستلزمات زراعية مغشوشة بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومعامل عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق بمديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبط مطبعة و2 مصنع وشركة بدون ترخيص حيث يتم من خلالهم إنتاج وتعبئة الكيماويات المستخدمة في تصنيع المنظفات المنزلية والمستلزمات البلاستيكية وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية وطباعة الملصقات والأوراق والعبوات الورقية.

وبلغ إجمالى المضبوطات 93٫9 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات منزلية مجهولة المصدر مُعدة للتداول و120 طن مواد خام ومنتج نهائى منتجات ورقية وبلاستيكية وأحبار مجهولة المصدر ومعدة للتداول و937 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات وأسمدة زراعية و4 طن مواد خام تُستخدم فـى تصنيع المستلزمات الطبية البلاستيكية مجهولة المصدر و1000 وحدة لمستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.