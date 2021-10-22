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محافظ الجيزة : تشغيل كوبري المشاة الجديد بشارع المطار ()

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محافظ الجيزة : تشغيل كوبري المشاة الجديد بشارع المطار (فيديو) محافظ الجيزة : تشغيل كوبري المشاة الجديد بشارع المطار ()

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قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمعاينة كوبري المشاة الجديد بشارع المطار بحي شمال الجيزة بعد تشغيله، للتسهيل على المواطنين والطلاب في عبور السكة الحديد إلى شارع السودان من خلال حرم آمن دون أي معوقات.

ووجه راشد بضرورة مراعاة تغطية الأسوار، و تركيب لافتات حضارية علي أسوار الكوبري، استجابة لمطالب المواطنين المقيمين بالعقارات المطلة على كوبري المشاه، إلى جانب تطوير مداخل الكوبري بالشكل الأمثل.

كما تفقد محافظ الجيزة حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق وشمال الجيزة، لمتابعة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الوقوف على أعمال الرصف الجارية بعدد من الشوارع المدرجة ضمن خطه الرصف للعام المالي الجاري.

ووجه رئيس حي شمال بضرورة توحيد خطوط التنظيم بشارعي الأقصر وبشتيل وهي شوارع تشهد أعمال تطوير، مؤكدا علي توقيع غرامات مشددة علي شركة النظافة المسئولة عن القطاع لعدم قيامها بأداء المهام المكلفة بها علي أكمل وجه.

كما كلف بسحب تراخيص عدداً من سيارات النقل الجماعي والسرفيس لقيامهم بالانتظار بنهر الطريق بشارع الوحدة في تقاطعه مع ترعة السواحل، مشددا على حي شمال الجيزة بضرورة تخصيص مكان بديل لعدم عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة للتسهيل علي المواطنين .

المصرى اليوم

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