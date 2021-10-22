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تعرف على «الموارد الإحيائية» التي ينقاشها «الشيوخ»

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تعرف على «الموارد الإحيائية» التي ينقاشها «الشيوخ» تعرف على «الموارد الإحيائية» التي ينقاشها «الشيوخ»

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يناقش مجلس الشيوخ، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموراد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وحسب ما جاء في مشروع القانون (حصلت المصري اليوم على نسخة منه) فإنه حدد مفهوم الموارد الإحيائية بإنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الأيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.

كما عرف القانون «الموارد الوراثية» بإنها أي موارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو غيرها من الأصول الحية، تحتوي على وحدات حاملة لصفات وراثية.

فيما استحدثت اللجنة المشتركة تعريف للمواد الجينية في القانون واعتبرته «أي مواد من أصل نباتى أو حيوانى أو غيرها من الأصول تحتوى على وحدات عاملة للوراثة .

المصرى اليوم

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