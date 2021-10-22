«المحامين»: رئيس محكمة جنوب القاهرة يقرر عدم قبول التوكيلات الصادرة قبل 7 سنوات

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أعلنت نقابة المحامين، عن قرار المستشار محمد الغراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والمقيد برقم 15 لسنة 2021، بعدم قبول التعامل بتوكيلات مر على إصدارها سبع سنوات.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972، بشأن نظام السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن قانون الخدمة المدنية، ونظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة، من تقدم محامين ومواطنين بطلبات لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بموكليهم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بدءا من رفع الدعاوى القضائية إلى باقى الأعمال الإدارية بالمحكمة، بموجب توكيلات صادرة لهم من ذوى الشأن منذ فترة زمنية طويلة، تزيد في بعض الأحيان عن الـ 20 عاما، وهو الأمر الذي يتعذر معه التيقن عما إذا كانت هذه التوكيلات ما زالت سارية من عدمه».

وأضاف: «لذلك يحظر نهائيًا على إدارات وأقلام المحكمة، وجزئياتها، التعامل مع الطلبات المقدمة من المحامين، أو المواطنين إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم عند رفع الدعاوى، أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة، ومر على تاريخ صدوره مدة تزيد عن 7 سنوات وقت تقديم الطلب أو مباشرة الإجراء إلا إذا قام بأي من الإجراءات التالية:

أ- تقديم توكيل حديث من ذوي الشأن.

ب- تقديم صورة رسمية حديثة من التوكيل الذي مر على صدوره المدة سالفة البيان.

ج- تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل ما زال ساريًا.