معرض القاهرة الدولي للكتاب يعلن فتح باب الاشتراك للناشرين فى الدورة 53 إليكترونيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة إقامة الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب في الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وتحل «اليونان» ضيف شرف المعرض للدورة الجديدة.

وقالت وزيرة الثقافة إنه تقرر فتح باب الاشتراك للناشرين بها إلكترونيا اعتبارًا من الأحد 24 أكتوبر الجاري وحتى 18 نوفمبر المقبل.

وأضافت أنه سيتم استيعاب كافة الناشرين الراغبين بالمشاركة في هذه الدورة، متابعة انه لاول مرة يتم تخصيص قاعة لكتاب وانشطة الطفل وتضم كافة الناشرين في هذا المجال والوسائل التعليمية والكتاب التعليمي المدرسي فضلا عن كافة الانشطة الفنية والثقافية والفكرية والابداعية في مجال الطفل.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث صرح الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ان التقديم متاح من خلال المنصة الاليكترونية فقط cairobookfair.gebo.gov.eg ولن تقبل الطلبات المسلمة باليد، وأوضح ان المعرض سيشهد التوسع في قاعات العرض والبيع لتصل إلى خمس صالات الاولي والثانية للناشرين المصريين والثالثة هي صالة العرض الرئيسية والناشرين العرب والاجانب، بجانب المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي والرابعة لناشرين كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الازبكية إلى جانب الصالة الخامسة المخصصة لمعرض كتاب وانشطة الطفل.