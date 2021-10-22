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أحمد سامى يجهز سموحة نفسياً لافتتاح الدورى أمام الاتحاد السكندري

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أحمد سامى يجهز سموحة نفسياً لافتتاح الدورى أمام الاتحاد السكندري أحمد سامى يجهز سموحة نفسياً لافتتاح الدورى أمام الاتحاد السكندري

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واصل الفريق الكروى الأول بنادي سموحة تدريباته اليومية علي ملعب النادى بالاسكندريه تحت القيادة الفنية لأحمد سامى استعدادا لافتتاحية مباريات الدورى الممتاز الموسم الجديد.

ويبدأ سموحة مشوار الموسم الجديد بمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندرى علي ملعب استاد الإسكندرية ، يوم الاثنين المقبل في ديربي مبكر للكرة المصرية.

ويسعى أحمد سامى وجهازه المعاون لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل في النواحي الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة فى 25 من الشهر الجاري.

وعقد المدير الفني عدة جلسات مع لاعبيه من أجل تجهيز هم نفسياً بالشكل المناسب خاصة اللاعبين الجدد والذين يخضون أول بطولة دورى مع فريق الموج الازرق.

وحذر سامى اللاعبين من ضربة البداية خصوصا في ظل قوة المنافس والذى يضم لاعبين على أعلى مستوى أضافه إلى جهاز فنى كبير بقيادة التوأم.

واشرف احمد سامى على التدريبات التى خضع لها حراس مرمى الفريق الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور،خصوصا بعض التدريبات على سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع التسديدات القوية من داخل وخارج منطقة الجزاء و سـرعة الاسـتجابة الحركية التى وضعها الكابتن احمد ناجى مدرب حراس سموحة.

المصرى اليوم

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