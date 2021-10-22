مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر الآن 22- 10 -2021 الدوري السعودي - لحظة بلحظة

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يواجه اتحاد جدة، نظيره الشباب، الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في إطار الجولة التاسعة من عمر دوري المحترفين السعودي. وينطلق اللقاء عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة السعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات.

ويملك مدرب الشباب، البرازيلي بريكليس شاموسكا، سجلًا مميزًا أمام اتحاد جدة، عندما كان مدربًا للفيصلي. وعلى مدار 3 مواسم مع شاموسكا، تقابل الفيصلي 6 مرات ضد اتحاد جدة، بواقع 4 انتصارات للفيصلي والتعادل في مباراتين.

ولا يعرف اتحاد جدة، طعم الفوز على المدرب بريكليس شاموسكا، عندما كان مدربًا للفيصلي. وكان أول لقاء جمع الفريقين على ملعب الجوهرة، انتهى لصالح رجال شاموسكا بنتيجة 2-1.

وكرر الفيصلي، في الدور الثاني، تفوقه على اتحاد جدة بملعب المجمعة، بنتيجة 3-2. وفي الموسم الثاني، انتصر الفيصلي ذهابًا بجدة بنتيجة (2-1)، وتعادلا إيابًا (1-1).

وتعادل أبناء شاموسكا مع اتحاد جدة بنتيجة 1-1 على أرض ملعب المجمعة بمباراة الدور الأول من الموسم الماضي. وفي الإياب على ملعب مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع، انتصر الفيصلي بنتيجة 3-1. ويتطلع الشباب إلى مواصلة مسيرة شاموسكا المميزة ضد الاتحاد، ويقودهم لفوز غائب بجدة منذ 5 سنوات.