انتخابات الأهلي تشتعل .. رسمياً خالد الدرندلي يترشح مستقلاً

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يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد سخونة واشتعالا في انتخابات النادي الأهلي المقبلة بعدما أعلن خالد الدرندلي عن خوضه الانتخابات المقبلة بشكل مستقل.

وترشح صباح اليوم الجمعة خالد الدرندلي أمين الصندوق في المجلس الحالي على نفس المنصب مستقلاً بعد خروجه من قائمة محمود الخطيب.

وكان محمود الخطيب قد أعلن صباح اليوم قائمته في انتخابات الأهلي وشهدت تواجد خالد مرتجي في منصب أمين الصندوق.

وتقدمت قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الجمعة بأوراقها في انتخابات مجلس إدارة النادي المقررة يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

وضمت القائمة بشكل نهائي محمود الخطيب رئيساً والعامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق، وللعضوية فوق السن: الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد الغزاوي وخالد عبد القادر ومحمد سراج الدين ، وللعضوية تحت السن الثنائي: محمد الجارحي ومي عاطف.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، ووفقا للائحة الأهلي الخاصة، فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً ، رئيس مجلس إدارة، ونائب للرئيس، بجانب أمين صندوق، و9 أعضاء، منهم عضوان تحت السن.