شاهد بالصور .. أعضاء قائمة الخطيب أثناء الترشح لانتخابات الأهلي

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تقدمت قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الجمعة بأوراقها في انتخابات مجلس إدارة النادي المقررة يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

وكان العامري فاروق المرشح على منصب نائب الرئيس قد تقدم بأوراقه أمس إلى جانب مي عاطف السباحة السابقة في النادي على العضوية تحت السن فيما تقدم باقي أعضاء الرابطة بأوراقهم اليوم.

وضمت القائمة بشكل نهائي محمود الخطيب رئيساً والعامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق، وللعضوية فوق السن: الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد الغزاوي وخالد عبد القادر ومحمد سراج الدين ، وللعضوية تحت السن الثنائي: محمد الجارحي ومي عاطف.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، ووفقا للائحة الأهلي الخاصة، فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً ، رئيس مجلس إدارة، ونائب للرئيس، بجانب أمين صندوق، و9 أعضاء، منهم عضوان تحت السن.

وفتحت إدارة النادي الأهلي باب تلقي طلبات المرشحين بداية من السبت الماضي على أن تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.

- شاهد صور الخطيب ومرشحي قائمته

دكتور محمد شوقي

انتخابات الأهلي

خالد مرتجي

انتخابات الأهلي

الخطيب في طريقه لتقديم أوراقه

انتخابات الأهلي

طارق قنديل