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كشف ملابسات مشاجرة بـ«الشماريخ» بالجيزة

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كشف ملابسات فيديو مشاجرة بـ«الشماريخ» بالجيزة كشف ملابسات مشاجرة بـ«الشماريخ» بالجيزة

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً قيام شخصان بالتشاجر وإطلاق أحدهما أعيرة نارية والآخر يقوم بإطلاق ألعاب نارية «شماريخ» بالجيزة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهم طرف أول مالك مقهى وعامل لدى الأول، وطرف ثان أحد الأشخاص له معلومات جنائية وسائق، وبحوزة المتهم الثالث والذى يظهر في مقطع الفيديو طبنجة و3 خزينة وكمية من مخدر الآيس ومبلغ مالى والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبحوزة المتهم الرابع سلاح أبيض «مطواة».

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مُشادة كلامية بين الطرف الأول والمتهم الثالث حول قيمة المشروبات حال جلوسه بالمقهى، ثم إنصرف وعاد وبرفقته المتهم الرابع، وحدثت المشاجرة بينهم على النحو الوارد .

كما إعترف المتهم الثالث بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وبأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة ،وأن المتهم الرابع هو مطلق الألعاب النارية «الشماريخ».

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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