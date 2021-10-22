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بسبب خلافات مالية.. ضبط المتهم بإشعال نار بمحل بالإسكندرية

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بسبب خلافات مالية.. ضبط المتهم بإشعال نار بمحل بالإسكندرية بسبب خلافات مالية.. ضبط المتهم بإشعال نار بمحل بالإسكندرية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع «فيس بوك» لأحد الأشخاص يشعل النيران بباب محل بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، وقيامه بسكب مادة معجلة للإشتعال «بنزين» على باب محل مغلق وإشعال النيران به وأن المحل ملك صاحب مكتب إستيراد وتصدير له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين صديق له محبوس على ذمة إحدى القضايا، ومالك المحل .

بإستدعاء مالك المحل وسؤاله، أيد ما جاء بالفحص وعلل عدم إبلاغه بالواقعة لتصالحه مع المتهم في حينه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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