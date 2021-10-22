ضبط وإحضار مجدى راسخ ونفقة "توأم زينة"ومرتضى منصور ..حصاد الإسبوع من القضايا

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نظرت محاكم الجنايات الأسبوع الماضى عدد من قضايا المشاهير ،وأصدرت المحكمة قرارات بشأنها .وقررت محكمة جنايات القاهرة ضبط وإحضاررجل الأعمال مجدي راسخ في اتهامه مع آخرين بالإخلال ببنود اتفاقية «الغاز الطبيعى» مع شركة «ناشيونال جاس»، صاحبة امتياز توصيل الغاز لمحافظة الشرقية، والتى كان يترأس مجلس إدارتها «مجدي راسخ»، صهر «علاء مبارك»، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 ديسمبر المقبل.

وكشفت التحقيقات أنهم أخلوا ببنود العقد وبطلان الاتفاقية، لأنها وُقعَت عام 1999 مع الهيئة العامة للبترول، ومجدى راسخ، صهر علاء مبارك، بصفته الشخصية، قبل تأسيس الشركة، إلى جانب قيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة، ولم تقم بتوصيل الغاز لهم، رغم تقاضيها مليار جنيه دعمًا من الدولة، إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.

كما قررت محكمة استئناف عالى الأسرة أسرة مدينة نصر تأجيل استئناف الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة «نفقة توأمها»، حيث كانت محكمة أول درجة في العام الماضى ألزمت «عز» بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه.

وقدم معتز الدكر، محامي «زينة»، حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك أحمد عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته.

كان «الدكر» تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته «عز الدين» و«زين الدين» بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن «عز» استأنف على الحكم وطلب تخفيضها، وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة، إضافة إلى أن ذات المحكمة قضت برفض استئناف «زينة» التي تطالبه بزيادة نفقة توأمها لـ100 ألف جنيه، وفي العام التالي طالبت بزيادة النفقة، وقبلت المحكمة دعواها، وتمت زيادتها لـ30 ألف جنيه.

و أجّلت محكمة جنايات، محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بتزوير محررات رسمية لبناء ٤ طوابق مخالفة بـ«انهيار عقار جسر السويس»، والذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا، وإصابة آخرين من قاطني العقارات المجاورة، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

وكشفت التحقيقات والتحريات وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطني العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

وقالت النيابة، في بيان لها: «تلقينا إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ النيابة لمعاينته وتبينت عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه».

وتنظر محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام في الحكم الصادر ضدها غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر»، بجلسة 14 نوفمبر المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم الاثنين، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016 عن تهرب «قمر» من دفع 513 ألف جنيه من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية في الفترة من 2009 حتى 2013.

أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، لجلسة 7 نوفمبر لتقديم المستندات.

كان محمود الخطيب أقام دعوى ضد مرتضى منصور اتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقغ التواصل الاجتماعى.

وتبين من أوراق الدعوى التي تحمل 1451 لسنة 2021 أن مرتضى منصور سب وقذف إدارة النادى الأهلى ومحمود الخطيب رئيس النادى عبر مقطعين فيديو بتاريخ 7 و9 يناير 2019 تضمنت إساءات للنادى.