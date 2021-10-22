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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1130 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

فى المنوفية؛ تم ضبط 7٫85 طن «لحوم مجمدة وكبدة»، معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفى الغربية؛ تم ضبط 2٫6 طن «أسمدة زراعية» محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ9100 جنيهاً، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص.

كما تم ضبط 115000 لتر «سولار وبنزين» تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ594750 جنيهاً، بحوزة المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .