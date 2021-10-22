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ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالدقهلية

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالدقهلية ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالدقهلية

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تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «المغافلة».

وتبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية من أحد المواطنين، بإكتشافه سرقة دراجته النارية من أسفل مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شقيقين، لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب «المغافلة» كما أقرا بإرتكابهما 10 وقائع، وأرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهما سيىء النية، شخصين، وقد أمكن ضبطهما والمسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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