المشدد لشقيقين 15 سنة وبراءة الثالث في مقتل فلاح الفيوم

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قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمه وعضويه المستشارين هاني رمسيس كامل واحمد محمد مدكور، وامانه سر محمود ربيع محمد وثابت، بالسجن المشدد 15 سنة لشقيقين هما بدوي محمد مسلم حسن وقرى محمد مسلم حسن والزامتهما بالمصاريف الجنائي وبراءه شقيقهم الثالث رمضان محمد حسن مرسى، في مقتل فلاح يدعى محمد ابراهيم حمزة، بعزبة مدنى التابعة لقرية ابوالسعود بمحافظة الفيوم بسبب النزاع على «حصة مياه الرى» في أراضيهم الزراعية.

كانت النيابة العامة بالفيوم اتهمت كلا من بدوى وشقيقه محمد حسن مسلم بقتل المجنى عليه محمد ابراهيم حمزه عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك بان بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين وترصد له في المكان الذي أيقنا المرور فيه وقاما بضربه مما احدثا به اصابات خطيرة ادت لوفاته.