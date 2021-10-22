أخبار عاجلة

زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى" -
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة -
تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المشدد لشقيقين 15 سنة وبراءة الثالث في مقتل فلاح الفيوم

Print
المشدد لشقيقين 15 سنة وبراءة الثالث في مقتل فلاح الفيوم المشدد لشقيقين 15 سنة وبراءة الثالث في مقتل فلاح الفيوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمه وعضويه المستشارين هاني رمسيس كامل واحمد محمد مدكور، وامانه سر محمود ربيع محمد وثابت، بالسجن المشدد 15 سنة لشقيقين هما بدوي محمد مسلم حسن وقرى محمد مسلم حسن والزامتهما بالمصاريف الجنائي وبراءه شقيقهم الثالث رمضان محمد حسن مرسى، في مقتل فلاح يدعى محمد ابراهيم حمزة، بعزبة مدنى التابعة لقرية ابوالسعود بمحافظة الفيوم بسبب النزاع على «حصة مياه الرى» في أراضيهم الزراعية.

كانت النيابة العامة بالفيوم اتهمت كلا من بدوى وشقيقه محمد حسن مسلم بقتل المجنى عليه محمد ابراهيم حمزه عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك بان بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين وترصد له في المكان الذي أيقنا المرور فيه وقاما بضربه مما احدثا به اصابات خطيرة ادت لوفاته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة»

زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة»

مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي

مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر