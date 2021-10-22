ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بـدمياط

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لترويج المواد المخدرة بدمياط.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن دمياط، نشاط 6 عناصر إجرامية لـ4 منهم معلومات جنائية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان دمياط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للإتجار في المواد المخدرة، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 4 منهم حال مزاولة نشاطهم الإجرامى وبحوزتهم كمية لمخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام وكمية لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام وكمية لمخدر الآيس «الشابو» وزنت 500 جرام، و3 أسلحة نارية و3 سلاح أبيض.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون وخمسمائة ألف جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.