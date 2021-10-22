كارتيرون يمنح الاساسيين راحة قبل مواجهة انبي

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اغلق الجهاز الفني للزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، ملف البطولة الافريقية من اجل التركيز في بداية مشواره في بطولة الدوري، امام انبي، والمقررة الثلاثاء المقبل في افتتاح مباريات الفريق في بطولة الدوري.

وينتظر ان يعقد كارتيرون، جلسة مع اللاعبين غداً الأربعاء، من اجل دراسة فريق انبي، من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف علي نقاط القوة والضعف ومحاولة استغلالها خلال المواجهة، خصوصاً وان الزمالك يسعي للفوز بالمباراة ونقاطها الثلاثة من اجل السعي للإحتفاظ باللقب المحلي للعام الثاني علي التوالي.

ومنح كارتيرون، المجموعة الأساسية التي شاركت امام فريق توسكر، راحة من التدريبات اليوم السبت، لتفادي تعرضهم للإصابة بسبب تلاحم المباريات، علي ان يقوم برفع المعدلات التدريبية لهم بداية من غداً الاحد، لتجهيزهم للمشاركة امام انبي.