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قاربت ازمة تجديد المغربي اشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك علي الإنتهاء، بعدما ابدي مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موافقتهم علي وضع شرط جزائي 2 مليون دولار يسمح للاعب بالرحيل حال تلقيه عرض احتراف خلال عقده مع الزمالك.

وكان بن شرقي، قد ابدي رغبته في تمديد تعاقده مع الزمالك، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بشرط وضع شرط جزائي في عقده قيمته 400 الف دولار يسمح له بالإحتراف في أي وقت، وهو الامر الذي رفضه مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك.

وينتظر ان يتم عقد جلسة مع اشرف بن شرقي ومسؤولي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، من اجل انهاء إجراءات تمديد التعاقد، خصوصاً وان باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق ابدي رغبته الشديدة في تمديد عقد اللاعب، خصوصاً وانه يعد من اهم العناصر المتواجدة حالياً مع الفريق، ولايمكن بأي حال من الأحوال التفريط فيه خلال الفترة المقبلة.

وتلقي اشرف بن شرقي، العديد من العروض قبل انطلاق الموسم الحالي، للاحتراف، الا ان مسؤولو الزمالك رفضو الاستغناء عن اللاعب، وتمسكوا بوجوده ضمن صفوف الفريق.