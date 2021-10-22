أخبار عاجلة

زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى" -
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة -
تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

2 مليون دولار لإنهاء أزمة تجديد عقد بن شرقي مع

Print
2 مليون دولار لإنهاء أزمة تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك 2 مليون دولار لإنهاء أزمة تجديد عقد بن شرقي مع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قاربت ازمة تجديد المغربي اشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول لنادي علي الإنتهاء، بعدما ابدي مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موافقتهم علي وضع شرط جزائي 2 مليون دولار يسمح للاعب بالرحيل حال تلقيه عرض احتراف خلال عقده مع الزمالك.

وكان بن شرقي، قد ابدي رغبته في تمديد تعاقده مع الزمالك، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بشرط وضع شرط جزائي في عقده قيمته 400 الف دولار يسمح له بالإحتراف في أي وقت، وهو الامر الذي رفضه مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك.

وينتظر ان يتم عقد جلسة مع اشرف بن شرقي ومسؤولي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، من اجل انهاء إجراءات تمديد التعاقد، خصوصاً وان باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق ابدي رغبته الشديدة في تمديد عقد اللاعب، خصوصاً وانه يعد من اهم العناصر المتواجدة حالياً مع الفريق، ولايمكن بأي حال من الأحوال التفريط فيه خلال الفترة المقبلة.

وتلقي اشرف بن شرقي، العديد من العروض قبل انطلاق الموسم الحالي، للاحتراف، الا ان مسؤولو الزمالك رفضو الاستغناء عن اللاعب، وتمسكوا بوجوده ضمن صفوف الفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

أكثر من 100 مليون ديون لـ فيفا .. قضايا لاعبي الزمالك السابقين تهدد النادي

أكثر من 100 مليون ديون لـ فيفا .. قضايا لاعبي الزمالك السابقين تهدد النادي

عقوبة جديدة .. الفيفا يغرم الزمالك 2.7 مليون يورو بسبب بوطيب

عقوبة جديدة .. الفيفا يغرم الزمالك 2.7 مليون يورو بسبب بوطيب

إنبي يرفض توقيع عقوبات مالية على لاعبيه عقب الخسارة أمام الزمالك

إنبي يرفض توقيع عقوبات مالية على لاعبيه عقب الخسارة أمام الزمالك