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الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.ويدخل الزمالك مباراة اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل تحقيق الفوز وتأكيد التفوق على بطل كينيا والتأهل لدور المجموعات للبطولة في ظل سعي الفريق للمنافسة على اللقب.

وحرص الجهاز الفني لنادي الزمالك على تجهيز اللاعبين لمباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز، وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض من لاعبيه ضرورة نسيان نتيجة لقاء الذهاب والعمل على تحقيق الفوز في لقاء اليوم وعدم ترك فرصة للفريق الكيني للهجوم، كما طالب بغلق المساحات أمام لاعبي الفريق المنافس.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من، محمد أبو جبل محمد عواد وحازم إمام و حمزة المثلوثي و محمود حمدي الونش و محمود علاء و محمد عبد الغني و عبد الله جمعة وأحمد فتوح و محمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد و طارق حامد و أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أشرف روقا و إسلام جابر و محمود عبد العزيزو إمام عاشور و محمود عبد الرازق شيكابالا و أيمن حفني و حمدي علاء و سيد محمد عبد الله وسيف جعفر ويوسف أوباما و سيف الدين الجزيري.