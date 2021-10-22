«نوعية المنيا» تعلن جدول مصروفات الكتب الإلكترونية الدراسية

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أعلن الدكتور احمد سعيد عبدالخالق، عميد كلية التربية النوعية بالمنيا، جدول مصروفات الكتب الإلكترونية، لجميع الفرق الدراسية، بجميع الشعب للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢١.

وقال «سعيد» لقد تراوحت المصروفات، ما بين من 360 جنيها للفرقة الأولي، و380 للفرقة الثانية، و380 للفرقة الثالثة، و400 جنيها للفرقة الرابعة، للاقتصاد المنزلي، وهي ذات المصروفات لباقي الأقسام بشكل نسبي.

وطالب عميد الكلية الطلاب الباقيين والذين لديهم مواد تخلف الرجوع إلى شؤون الطلاب قبل دفع مصروفات الكتب الالكترونية.

مصروفات الكتب الالكترونية بكلية نوعية جامعة المنيا