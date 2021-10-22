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«المحامين»: افتتاح الدورة الثالثة لمعهد محاماة الأقصر 28 أكتوبر

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«المحامين»: افتتاح الدورة الثالثة لمعهد محاماة الأقصر 28 أكتوبر «المحامين»: افتتاح الدورة الثالثة لمعهد محاماة الأقصر 28 أكتوبر

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أعلنت نقابة المحامين، عن افتتاح نقابة محامين الأقصر الفرعية، برئاسة الدوشي شاكر، نقيب الفرعية، فاعليات الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالنقابة، يوم الخميس المقبل، والموافق 28 أكتوبر الجاري، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكرنك، في تمام الحادية عشرة صباحا، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وقال «شاكر» في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع عدد من كبار المحامين، وأستاذة القانون، والطب الشرعي لإلقاء المحاضرات بالمعهد.

وطالب نقيب الفرعية، أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بالمعهد بضرورة الحضور، وعدم تجاوز النسبة المقدرة للغياب، والتي تبلغ 75% من إجمالي محاضرات المعهد، مطالبا الأعضاء بمراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

المصرى اليوم

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