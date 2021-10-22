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أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تدشين 32 مركزا لتلقي لقاح كورونا المستجد دون انتظار، والحصول على رسالة بتحديد المكان والموعد‎، كما ناشد المواطنين بسرعة التسجيل والتوجه للمراكز المحددة من أجل تلقي اللقاح بكل سهولة ويسر

وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات صحفية أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن بالقليوبية، بالاتفاق مع الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي وفريق الوقائي بالمديرية من أجل تدشين 9 مراكز لقاحات بالمرور وجوازات السفر وتصاريح العمل بجميع مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين المترددين على تلك المصالح الحكومية بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة القليوبية ابتداءاً من غدا السبت.

وأطمأن وكيل الوزارة على انتظام عمل الفرق والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكيد على سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة.