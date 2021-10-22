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القنوات الناقلة لـ مباراة ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا 22 -10-2021

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القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا 22 -10-2021 القنوات الناقلة لـ مباراة ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا 22 -10-2021

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ينطلق لقاء الزمالك ضد توسكر الكيني في الساعة السابعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة - , الثامنة بتوقيت - مكة المكرمة , التاسعة بتوقيت الإمارات - دبي

أعلنت مجموعة قنوات اون تايم سبورت نقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني على الهواء مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت HD البث الفضائي والأرضي على أن يكون هناك استوديو تحليلي للمباراة يبدأ قبل معاد انطلاقها بحوالي ساعة.

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 16-10-2021 اضغط هنـــــا

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو « .. 11861 معدل الترميز 27500.. ».

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني.

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الاهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الأهلي الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1 يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2 يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 - يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

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المصرى اليوم

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