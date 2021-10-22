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تنس طاولة الأهلي| فريق الرجال يواجه ألعاب دمنهور في بطولة الدوري

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تنس طاولة الأهلي| فريق الرجال يواجه ألعاب دمنهور في بطولة الدوري تنس طاولة الأهلي| فريق الرجال يواجه ألعاب دمنهور في بطولة الدوري

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يواجه فريق تنس طاولة الأهلي «رجال»، ألعاب دمنهور في الجولة الثالثة من مباريات المجموعات في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، على صالة النادي بفرع مدينة نصر ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
وكان فريق رجال تنس طاولة الأهلي، قد حقق الفوز في المباراة الأولى على فريق جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة بنتيجة
3-0، ثم حقق الفوز في المباراة الثانية على أسوان بنفس النتيجة.
ويلعب فريق رجال تنس طاولة الأهلي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أندية طنطا، والحوار، وألعاب دمنهور، وجمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة وأسوان.
ويحمل رجال تنس طاولة الأهلي، لقب بطولة الدوري، التي توج بها في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، تحت قيادة مدربه أشرف عبد الفتاح.
ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في منافسات بطولة الدوري، واستعد الفريق بشكل قوي لمواجهة ألعاب دمنهور، خلال الفترة الماضية، وحرص الجهاز الفني على تكثيف الجرعات التدريبية، من أجل الوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية.
ويضم فريق رجال تنس طاولة الأهلي، لاعبين مميزين على رأسهم سيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان وخالد عصر وشادي مجدي، وهناك العديد من اللاعبين الشباب المميزين داخل صفوف الأهلي.
ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.‏

المصرى اليوم

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