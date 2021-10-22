السفير خالد عمارة يلتقي وزيرة ثقافة جمهورية شمال مقدونيا

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التقى السفير خالد عمارة، سفير مصر غير المقيم لدى سكوبيا، الدكتورة ايرينا ستيفوسكا، وزيرة الثقافة المقدونية صباح اليوم ، وذلك خلال زيارة العمل إلى سكوبيا،.

تناول اللقاء فرص التعاون الثقافي بين البلدين ، حيث أكدت الوزيرة المقدونية تطلعها لتنشيطه من خلال إهداء مصر مجموعة من الكتب لمكتبة العاصمة الإدارية الجديدة وبعض القطع الأثرية لمتحف العاصمة، فضلا عن النظر في تقديم أحد الأعمال الفنية أو النحتية المقدونية لتوضع في الحدائق والميادين العامة في العاصمة الإدارية الجديدة كرمز للعلاقات التاريخية والصداقة بين الشعبين.