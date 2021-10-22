ضبط تجار المخدرات بعدد من المحافظات فى حملة مكبرة

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تمكنت اجهزة الامن من خلال الحملات التى شنتها القوات لضبط تجار الكيف بمختلف المحافظات ومنها

وفى البحيرة تم ضبط "عدد 36 طربة لمخدر الحشيش ، كمية من مخدر الهيروين ، مبلغ مالى " بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور.

وفى الإسماعيلية تم ضبط "كمية من مخدر الهيروين ، مبلغ مالى ،هاتف محمول" بحوزة شخص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وفى الدقهلية تم ضبط " كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبلغ مالى– هاتفى محمول) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنصورة.

وفى السويس تم ضبط "كمية من مخدر الإستروكس ، عدد من الأقراص المخدرة ،مبلغ مالى ،هاتف محمول ، سلاح أبيض" بحوزة مسجل ،حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين.

وفى أسيوط وفى ضبط "كمية من مخدرى الحشيش والأفيون ، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواه" ، بحوزة شخص "له معلومات جنائية" ،حال تواجده بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وفى سوهاج تم ضبط "كمية من المواد المخدرة "الحشيش - الأيس – الأفيون" و كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - هاتفى محمول – دراجة نارية "بدون لوحات" - سلاح أبيض "سكين" بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.