سقوط تجار الصنف فى حملة مكبرة بالمحافظات

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت تحقيق ضبطايات كثيرة فضلا غن سقوط عناصر خطرة من التشكيلات العصابية .

فى القاهرة تم ضبط "عدد من الأقراص المخدرة ، فرد خرطوش ، عدد من الطلقات النارية ، مبلغ مالى، هاتف محمول " ، بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"،حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

وفى الإسكندرية تم ضبط "عدد 77 طربة لمخدر الحشيش ، مبلغ مالى ، هاتفى محمول" بحوزة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".