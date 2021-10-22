بدء سقوط أمطار اليوم وانخفاض درجات الحرارة .. حالة الطقس حتى الأربعاء 27-10-2021

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شهدت السواحل الشمالية فى ساعات مبكرة من صباح اليوم سقوط أمطار على عدد من المناطق فى البحيرة وخصوصًا مركز إدكو والإسكندرية ودمياط.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية.

وقالت الأرصاد إن آخر صور الأقمار الصناعية رصدت سحبًا منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا فى السلوم ومطروح والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد ودمياط.

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار على تلك المناطق على فترات متقطعة خلال حالة الطقس اليوم.

وتوقعت الأرصاد أن تظل درجات الحرارة الأيام القادمة حول ذات المعدلات وتكون تقلبات درجات الحرارة بسيطة بين الارتفاع والانخفاض حتى يوم الأربعاء الموافق 27-10-2021.

وتوقعت الأرصاد أن تكون أعلي درجة حرارة فى مصر اليوم 35 درجة فى أسوان وإدفو، وأقل درجة حرارة ليلاً 10 درجات فى كاترين.

ونشرت صفحة هيئة الأرصاد على موقع «فيس بوك» صورًا لسقوط أمطار فى النوبارية فى محافظة البحيرة.

حالة الطقس اليوم الجمعة 22-10-2021

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يظل الطقس اليوم في القاهرة معتدلا خلال النهار وكذلك الوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويسود الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء بينما يكون حارا على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس لطيفا ليلاً على أنحاء مصر.

وتكون حالة البحر الأحمر بين المعتدلة والمضطربة ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلي مترين ونصف، بينما يكون البحر المتوسط معتدلا، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 مترًا.

وتكون الرياح نشطة على السواحل الشمالية، وتتراوح سرعة الرياح اليوم فى مصر بين 13 و14 عقدة في الساعة.

وتكون توقعات درجات الحرارة فى القاهرة اليوم العظمي والصغري 27-19، والإسكندرية 26-20.

وتكون درجة الحرارة اليوم في دمنهور 26-19، الزقازيق 27-19، طنطا 27-19 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في كاترين 25-10، شرم الشيخ 30-23.

ويتوقع أن تكون في أسيوط 27-17، أسوان 35-20، الأقصر 33-19، قنا 30-19.

ويظهر من الجدول التالي درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن مصر

تفاصيل أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 23-10-2021

تتشابة حالة الطقس غدًا السبت مع طقس اليوم، وتختلف بنسبة طفيفة فى السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

الخميس على أغلب أنحاء مصر.

وتكون متوسطات درجات الحرارة المتوقعة خلال أحوال الطقس غدًا الخميس في القاهرة والوجه البحرى 27-18درجة، وفي السواحل الشمالية تنخفض إلي 26-19 درجة.

فى جنوب سيناء 30-24 درجة، وترتفع فى شمال الصعيد إلي 29-19 درجة، وفى جنوب الصعيد 34-21 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد 24-10-2021

تتقلب درجات الحرارة الأحد بشكل طفيف، فتنخفض فى القاهرة والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، وترتفع فى السواحل الشمالية.

وتنخفض متوسطات درجات الحرارة الجمعة للعظمي والصغري في القاهرة إلى 26 والصغري 18، وفى شمال الصعيد 28-19 درجة، وجنوب الصعيد 33-21 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية 27-20 درجة، وفي جنوب سيناء 30-23 درجة.

توقعات درجات الحرارة وأحوال الطقس يوم الإثنين 25-10-2021

تتطابق أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد ماعدا السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى السواحل الشمالية 28-21 درجة، وجنوب سيناء 29-21 درجة، وشمال الصعيد 28-18 درجة.

درجات الحرارة وأحوال الطقس يوم الثلاثاء 26-10-2021

تتذبذب درجات الحرارة عن المتوقعة يوم الإثنين بين الارتفاع والانخفاض وتكون كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 27-19 درجة، وفي السواحل الشمالية 28-20 درجة، جنوب سيناء 30-23 درجة، شمال الصعيد 29-19 درجة، جنوب الصعيد 33-21 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة يوم الأربعاء 27-10-2021

تكون توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء متطابقة مع المتوقعة الثلاثاء فى السواحل الشمالية.

بينما تكون فى القاهرة والوجه البحرى 26-19 درجة، جنوب سيناء 29-23 درجة، شمال الصعيد 30-19 درجة، جنوب الصعيد 34-21 درجة.

تفاصيل أحوال الطقس السائدة حتى يوم الأربعاء 27-10-2021

توقعات حالة البحر المتوسط حتى يوم الأحد 24-10-2021

تقارير حالة البحر الأحمر حتى يوم الأحد 24-10-2021

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