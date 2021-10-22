بعد مشاهدته للفيلم.. نجيب ساويرس عن «ريش»: «صدمتني النهاية»

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علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على أزمة فيلم «ريش» للمنتج محمد حفظي، والذي عُرض خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك للمرة الثانية، ولكن هذه المرة بعد مشاهدته الفيلم.

وكتب ساويرس، في تغريده له عبر تويتر: «شاهدت الفيلم من الساعة الواحدة والنصف صباحا حتى الرابعة صباحا، الفيلم به نواحي فنية مميزة من ناحية قصةً كفاح أم في عائلة فقيرة وأب بائس وتمثيل عميق للأم التي لا تتكلم كثيرا لكن تكافح من أجل الأسرة في مجتمع صعب دون أن تفرط في شرفها أو كرامتها».

وأضاف: «صدمتني النهاية بعد عثورها على زوجها ولا أرى أن الفيلم يسئ إلى مصر إطلاقا بالعكس لابد أن نتذكر فقرائنا لكي نعمل سويا حكومة وشعبا للقضاء عليه هل يستحق الجائزة أم لا لأنه أيضا بطئ اترك الحكم للنقاد والجمهور لأنه فكرني بفيلم باراسايت الكوري الذي حاذ على جائزة السعفة الذهبية».

نجيب ساويرس يعلق على فيلم ريش

٢.صدمتني النهاية بعد عثورها على زوجها ولا اري ان الفيلم يسئ إلى مصر اطلاقا بالعكس لابد ان نتذكر فقرائنا لكي نعمل سويا حكومة وشعبا للقضاء عليه هل يستحق الجائزة ام لا لانه ايضا بطئ اترك الحكم للنقاد والجمهور لأنه فكرني بفيلم باراسايت الكوري الذي حاذ على جائزة السعفة الذهبية

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris)

٢.صدمتني النهاية بعد عثورها علي زوجها و لا اري ان الفيلم يسئ الي مصر اطلاقا بالعكس لابد ان نتذكر فقرائنا لكي نعمل سويا حكومة و شعبا للقضاء عليه هل يستحق الجائزة ام لا لانه ايضا بطئ اترك الحكم للنقاد و الجمهور لأنه فكرني بفيلم باراسايت الكوري الذى حاذ علي جائزة السعفة الذهبية — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 22, 2021

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس علق على أزمة فيلم ريش في تغريدة سابقة له بموقع «تويتر»:«الهجوم على فيلم ريشة للمنتج محمد حفظي، هيعمل دعاية له غير عادية، ببلاش، لدرجة إن أنا بقيت عايز أشوفه! رغم إن بعض اللي شافوه قالوا عليه فيلم وحش وضعيف! استنوا حكمي بعد ما أشوفه».

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي أصدرت بيانا حول أسباب وتفاصيل تتعلق باختيارها لفيلم «ريش» للعرض في الدورة الخامسة للمهرجان أوردت فيه: «قدمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي على مدار 4 سنوات مضت العديد من الأنشطة في مجال تعزيز الفن السينمائي وتنشيط السياحة المصرية، وعقدت دورته الرابعة في ظروف عالمية صعبة وذلك للتأكيد على مكانة مصر وحرص المهرجان على ابراز قدرة مصر والمصريين على تقديم مهرجانات في مستوى العالمية، ويقام المهرجان بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وبرعاية وزارة الثقافة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، ما يؤكد انتماء المهرجان لمصر وولاءه لها».

وتابعت إدارة المهرجان في بيانها: «يقدر مهرجان الجونة السينمائي ويعتز بكل صناع السينما في العالم وما يقدمون من إبداعات وتجارب سينمائية متميزة، ويقوم فريق العمل في المهرجان باختيار الأفلام بناء على جودتها الفنية والسينمائية فقط بمعايير المهرجانات السينمائية العالمية».

واستكملت: هذا العام وفي دورته الخامسة جاء اختيار فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، متسقا مع معايير اختيار الأفلام وذلك بناء على ما حققه من نجاحات في بعض المحافل الدولية سواء حصوله على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في اكبر المهرجانات العالمية مهرجان «كان» وهو أول فيلم مصري يحصل على مثل تلك الجائزة المرموقة، كما حصل بالأمس القريب على الجائزة الكبرى لمهرجان «بينجياو» في الصين كما تم اختياره ليعرض في أيام «قرطاج» السينمائية في دورتها القادمة كما قامت وزارة الثقافة المصرية بتكريم الفيلم وفريق عمله في فعالية أقيمت قبل بدء مهرجان الجونة السينمائي. ولذا كان اختياره للعرض في مهرجان الجونة جزء من الأهتمام بالشأن المصر في المجالين الفني والثقافي عالميا، خصوصا وأننا على مدار 125 سنة من تاريخ السينما المصرية لم يحصل فيلم مصري على جائزة بهذه الأهمية.

وواصلت إدارة المهرجان في بيان رسمي صادر عنها قبل فليل: «وفقا لآراء العديد من النقاد المصريين والعالميين، فإن الفيلم تدور أحداثه في زمن ومكان غير محددين، وبالتالي لا يمكن تحميل الفيلم أكثر من ما جاء به ويؤكد المهرجان أنه لم ولن يعرض أي فيلم بدون الحصول على التصاريح الرسمية تأكيدا لأنه لا يحمل أية أساءة أو ضغينة في أي من عروضه المختلفة سواء داخل أو خارج المسابقة الرسمية».

وأكدت إدارة المهرجان في ختام بيانه: «مهرجان الجونة يدعم السينما العالمية والفن بصفة عامة وأهمية أن يأخذ وضعه ضمن الخريطة العالمية للمهرجانات ويفتخر المهرجان بأنه مهرجان مصرى يقام على أرض مصر التي يكن لها كل الاحترام والتقدير في كل ما ينتمى للمهرجان».