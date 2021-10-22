مشاهدة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت 23-10-2021 على استاد الأهلي WE السلام ضمن منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل هدف الأهلي علي معلول من ركلة جزاء.

ينطلق الأهلي ضد الحرس الوطني في الساعة السادسة مساء السبت بتوقيت القاهرة - مصر , السابعة بتوقيت السعودية - مكة المكرمة , الثامنة بتوقيت الإمارات - دبي

أعلنت مجموعة قنوات اون تايم سبورت نقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت HD البث الفضائي والأرضي على أن يكون هناك استوديو تحليلي للمباراة يبدأ قبل معاد انطلاقها بحوالي ساعة.

وكانت قناة النادي الأهلي الرسمية قد أعلنت نقل المباراة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى كواليس تدريبات الفريق وأجواء ما قبل المباراة وانفرادها بلقاءات مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 16-10-2021 اضغط هنـــــا 1

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 16-10-2021 اضغط هنـــــا 2

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو « .. 11861 معدل الترميز 27500.. ».

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر.

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت