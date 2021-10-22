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التشكيل المتوقع للأهلى أمام الحرس الوطنى في دوري الأبطال

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التشكيل المتوقع للأهلى أمام الحرس الوطنى في دوري الأبطال التشكيل المتوقع للأهلى أمام الحرس الوطنى في دوري الأبطال

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يختتم الاهلى تدريباتة مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر غدا السبت في إياب الدور 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وينتظر أن يركز بيتسو موسيمانى المدير الفنى على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، من أجل تجهيز اللاعبين لضمان العبور لدور المجموعات بعد التعادل ذهابا 1-1، وعكف المدير الفنى خلال الأيام الماضية على دراسة المنافس جيدا لوضع خطة مناسبة للمباراة كما قام بعلاج الأخطاء الفنية التى وقع فيها اللاعبين خلال مباراة الذهاب لتجنب تكرارها.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من على لطفي، فى حراسة المرمى وفي خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن اشرف، على معلول، وفي خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى افشه وفي خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف، حسين الشحات

المصرى اليوم

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