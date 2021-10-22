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تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:56 صباحاً
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:56 صباحاً
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا
-
الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:42 صباحاً
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:42 صباحاً
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو)
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:42 صباحاً
البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:28 صباحاً
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:20 صباحاً
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"
-
الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:06 صباحاً
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:06 صباحاً
المجلس التنفيذي بمكتب التربية العربي يواجه كورونا بـ 78 برنامجًا في الدول الأعضاء
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 12:38 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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