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حسين ياسر المحمدي : أداء غير مطمئن .. ومواجهة توسكر صعبة

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حسين ياسر المحمدي : أداء الزمالك غير مطمئن .. ومواجهة توسكر صعبة حسين ياسر المحمدي : أداء غير مطمئن .. ومواجهة توسكر صعبة

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أكد حسين ياسر المحمدي نجم نادي الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مع توسكر الكيني، ستكون صعبة للغاية.

ويلتقي الزمالك مع توسكر الكيني مساء اليوم الجمعة، على الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وقال حسين ياسر المحمدي في تصريحات تليفزيونية إن مباراة الزمالك أمام توسكر، لن تكون سهلة، مؤكدًا على أن الفريق الأبيض تهاون في مباراة الذهاب، وهو ما أثر بالسلب على مستواه الفني.

وأضاف: «الزمالك لو بدأ مباراة اليوم بنفس الأداء الذي ظهر عليه في مباراة الذهاب، ستكون مباراة صعبة على الفريق الأبيض»، مضيفًا :«الزمالك لديه اللاعبين القادرين على حسم المباراة مبكرًا».

وأوضح : «الزمالك لو يرغب في المنافسة إلى اللقب، يجب أن يظهر لجميع فرق أفريقيا أنه أفضل منهم».

وتابع :«أداء الزمالك غير مطمئن والجماهير من منتظرة من اللاعبين الكثير، خاصة بعد التتويج ببطولة الدوري العام الماضي».

المصرى اليوم

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