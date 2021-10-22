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مجلس أبوظبي يكشف موعد مونديال الأندية وموقف الجماهير من حضور المباريات

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مجلس أبوظبي يكشف موعد مونديال الأندية وموقف الجماهير من حضور المباريات مجلس أبوظبي يكشف موعد مونديال الأندية وموقف الجماهير من حضور المباريات

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كشف سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاعات الفعاليات بمجلس أبوظبي، عن موقف الجماهير من حضور بطولة للأندية التي تستضيفها الإمارات في 2022.

وقال سهيل العريفي في تصريحات تليفزيونية :«سيكون هناك حضور جماهيري في الدوري الإماراتي يحضر 80% من الجماهير، وبالتالي لا توجد أي مشكلة في حضور الجماهير مونديال الأندية».

وأوضح : «الاتحاد الدولي لكرة القدم، لم يحدد موعد البطولة حتى الآن»، مضيفًا:«الاتحاد الدولي يدرس الوضع حاليًا بشأن موعد البطولة، حيث اتفقنا معه أن تكون في بداية العام الجديد سواء في يناير أو فبراير أو مارس، وسيتم التواصل مع الاتحادات المحلية بشأن اختيار الموعد حتى لا يتعارض مع المسابقات المحلية».

وأشار: «حتى الأن تم الاستقرار على ملعبين لاستضافة البطولة، والاتحاد الدولي سيأتي خلال الشهر المقبل لتحديد الملعب الثالث»، مضيفًا: «نحن سعداء بشكل كبير جدا، بتواجد الأهلي والفرق الجماهيرية وإن شاء الله يقدم الإضافة المرجوة منه في الجانب الفني».

المصرى اليوم

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