أخبار عاجلة

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا -
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو) -
البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
ارتفاع أسهم شركة «فيسبوك» بنحو 3% بعد تغيير اسمها إلى «ميتا» -
المجلس التنفيذي بمكتب التربية العربي يواجه كورونا بـ 78 برنامجًا في الدول الأعضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قبل ساعات من مواجهة توسكر .. يكشف حقيقة الخلافات بين كارتيرون واللاعبين

Print
قبل ساعات من مواجهة توسكر .. الزمالك يكشف حقيقة الخلافات بين كارتيرون واللاعبين قبل ساعات من مواجهة توسكر .. يكشف حقيقة الخلافات بين كارتيرون واللاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على أهمية لقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.

وشدد كارتيرون على أن فريقه سيخوض مباراة توسكر من أجل الفوز فقط، موضحا أن الفوز خارج الملعب أمر جيدا، ولكنه لن يعطي الزمالك أريحية في مواجهته أمام توسكر، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض المباراة بأقصى روح من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات.

وعلق المدير الفني على ظاهرة إهدار الفرص السهلة في مباراة الذهاب، قائلا إنها مسألة ثقة والفريق لا يزال في بداية الموسم، واللاعبون يحتاجون لثقة أكثر، كما أن الفريق سجل هدفا في لقاء الذهاب عن طريق الونش وتم احتسابه تسلل بالرغم من صحة الهدف، وكان الفريق سيخرج فائزا بهدفين دون رد.

ورد كارتيرون في تصريحات رسمية للموقع الرسمي على الأنباء التي ترددت حول وجود خلافات داخل الفريق قائلا: «لم تحدث خلافات ونحن مجموعة واحدة بروح واحدة،والشائعات متواجدة باستمرار على مواقع التواصل الإعلامي ولكن نتجاهلها».

واختتم الفريق تدريباته أمس على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي اقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

أكثر من 100 مليون ديون لـ فيفا .. قضايا لاعبي الزمالك السابقين تهدد النادي

أكثر من 100 مليون ديون لـ فيفا .. قضايا لاعبي الزمالك السابقين تهدد النادي

عقوبة جديدة .. الفيفا يغرم الزمالك 2.7 مليون يورو بسبب بوطيب

عقوبة جديدة .. الفيفا يغرم الزمالك 2.7 مليون يورو بسبب بوطيب

إنبي يرفض توقيع عقوبات مالية على لاعبيه عقب الخسارة أمام الزمالك

إنبي يرفض توقيع عقوبات مالية على لاعبيه عقب الخسارة أمام الزمالك