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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية لقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.

وشدد كارتيرون على أن فريقه سيخوض مباراة توسكر من أجل الفوز فقط، موضحا أن الفوز خارج الملعب أمر جيدا، ولكنه لن يعطي الزمالك أريحية في مواجهته أمام توسكر، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض المباراة بأقصى روح من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات.

وعلق المدير الفني على ظاهرة إهدار الفرص السهلة في مباراة الذهاب، قائلا إنها مسألة ثقة والفريق لا يزال في بداية الموسم، واللاعبون يحتاجون لثقة أكثر، كما أن الفريق سجل هدفا في لقاء الذهاب عن طريق الونش وتم احتسابه تسلل بالرغم من صحة الهدف، وكان الفريق سيخرج فائزا بهدفين دون رد.

ورد كارتيرون في تصريحات رسمية للموقع الرسمي على الأنباء التي ترددت حول وجود خلافات داخل الفريق قائلا: «لم تحدث خلافات ونحن مجموعة واحدة بروح واحدة،والشائعات متواجدة باستمرار على مواقع التواصل الإعلامي ولكن نتجاهلها».

واختتم الفريق تدريباته أمس على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي اقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.