عبدالله السعيد ورمضان صبحي في قائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني بالكونفدرالية

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة عزام التنزاني في إياب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل عزام التنزاني ضيفا على بيراميدز في التاسعة مساء السبت بإياب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية على استاد الدفاع الجوي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالعاصمة دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب

خط الهجوم: دودو الجباس

ويخوض الفريق مرانه الأخير في الثامنة مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار معسكره المغلق.