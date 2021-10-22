أخبار عاجلة

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا -
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو) -
البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
ارتفاع أسهم شركة «فيسبوك» بنحو 3% بعد تغيير اسمها إلى «ميتا» -
المجلس التنفيذي بمكتب التربية العربي يواجه كورونا بـ 78 برنامجًا في الدول الأعضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عبدالله السعيد ورمضان صبحي في قائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني بالكونفدرالية

Print
عبدالله السعيد ورمضان صبحي في قائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني بالكونفدرالية عبدالله السعيد ورمضان صبحي في قائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني بالكونفدرالية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة عزام التنزاني في إياب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل عزام التنزاني ضيفا على بيراميدز في التاسعة مساء السبت بإياب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية على استاد الدفاع الجوي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالعاصمة دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب

خط الهجوم: دودو الجباس

ويخوض الفريق مرانه الأخير في الثامنة مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار معسكره المغلق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر

شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا

مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا