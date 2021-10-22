رفع 2336 طن قمامه خلال أسبوع في الإسماعيلية

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شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة اول بأول .

كثفت الوحدات المحلية أعمالها في قطاع النظافة وتم رفع ٢٣٣٦ طن قمامة خلال أسبوع. وقام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بحمولات وصلت ٤٩٠ طنا، حيث تم رفع بنطاق قرية الفردان ١٣٠ طنا، وفي قرية الحجاز تم رفع حوالي ٦٠طنا، و٦٠ طنا من قرية عين غصين و١٦٠ طنا من قرية نفيشة و٨٠ طنا من قرية الضبعية.

كما تم رفع القمامة والمخلفات خلال أسبوع بمركز ومدينة القصاصين الجديدة ٣٦٠ طنا من مركز ومدينة القصاصين الجديدة وقريه السلام وأم عزام. وفي مركز ومدينة القنطرة شرق برفع ٣٨٥ طنا من المدينة والقري التابعة لها، كما قام مركز ومدينة القنطرة غرب برفع ٦٧٥ طن مخلفات. وبمركز ومدينة التل الكبير تم رفع ٤٠٠ طن قمامة من مركز ومدينة التل الكبير والقري التابعة لها وهم قريه الجزيرة الخضراء والظاهرية والملاك وأبوعاشور والقصاصين القديمة.

ورفع مركز ومدينة أبوصوير المخلفات بحمولات وصلت إلى ٦٠ طنا أسبوعيا. كما قام مركز ومدينة فايد على مدار الأسبوع برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بحمولات وصلت حوالي ٦٤١ طنا، حيث تم رفع ١٢٦ طنا بنطاق المدينة وتوابعها، و١٣٠طنا من قرية فنارة، ٤٥ طنا من قرية كسفريت، وحوالى ١٢٠ طنا من أبوسلطان بالإضافة إلى حمله نظافة لجميع المدارس بالقرية، ورفع ١٠٠ طن من قريه هاويس سرابيوم، و١٢٠ طنا من قرية سرابيوم.