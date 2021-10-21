نعاه شيخ الأزهر والمفتي.. من هو الدكتور حسن حنفي؟

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نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتور حسن حنفي، الذي توفي اليوم عن عمر 86 عامًا.

من هو الدكتور حسن حنفي؟

ولد المفكر حسن حنفي، في القاهرة عام 1935، وحصل على درجة الليسانس في الأداب من قسم الفلسفة عام 1956.

حصل «حنفي» على الدكتوراة في الفلسفة من جامعة السوربون في فرنسا، ونشرهما باللغة العربية عام 2006 بعنوان «تأويل الظاهريات» و«ظاهريات التأويل».

كان الدكتور حسن حنفي أحد من منظّري تيار اليسار الإسلامي، وكذلك تيار علم الاستغراب، وأسهم في تطوُّرِ الفكرِ العربيِّ الفَلسفي.

ترأس المفكر حسن حنفي قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، وعمل مستشارًا علميًا في جامعة الأمم المتحدة بطوكيو في الفترة من (1985-1987).

تولي منصف نائب رئيس الجمعية الفلسفية العربية، ومنصب سكرتير عام الجمعية الفلسفية المصرية.

حصل المفكر حسن حنفي على جوائز مصرية وعالمية، منها جائزةِ الدولةِ التقديريةِ في العلومِ الاجتماعيةِ 2009م، وأيضًا جائزةِ النِّيلِ فرعِ العلومِ الاجتماعيةِ 2015م، وكذلك جائزةِ المُفكِّرِ الحرِّ من بولندا.

شيخ الأزهر ينعي المفكر حسن حنفي

ووصف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، بأنه «قضى عمره في محراب الفكر والفلسفة»، وأن «المكتبات العربية والعالمية زخرت بمؤلفاته وتحقيقاته.»

وأضاف شيخ الأزهر «أذكر له مطالبته الغربَ والمستشرقين بإنصاف الشرق والحضارة الشرقية والقيم الإنسانية النبيلة.»

وختم الدكتور أحمد الطيب:«رحم الله الفقيد، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

مفتي الجمهورية ينعي الفيلسوف حسن حنفي

وأصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بيانًا نعي فيه المفكر الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة الذي توفي مساء اليوم الخميس.

وقال مفتي الجمهورية، إن الفيلسوف حسن حفني كانت له جهود عظيمة في إثراء الثقافة والفكر والمكتبات، في عالمنا العربي فحسب، والعالم الغربي كذلك.

وتوجه المفتي بالعزاء إلى أسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.