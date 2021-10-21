أخبار عاجلة

السيسي: يجب فهم نصوص القرآن الكريم وعدم الاكتفاء بحفظها.. وأقدر الدور المهم للإعلام -
محمد عمارة: لاعبو الأهلي أفضل من الزمالك -
أحمد دياب يكشف حقيقة الخلافات بين أعضاء رابطة الأندية -
حمادة أنور: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في مصر -
«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007 -
«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973 -
توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة» -
ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بمركز الحامول

Print
غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بمركز الحامول غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بمركز الحامول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة وقرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ عدد من الحملات لإزالة الإشغالات وحملات النظافة إضافة لتركيب مطبات صناعية حفاظا على سلامة المواطنين، وغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية، ومتابعة تلقي المواطنين لقاح كوررونا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشبخ، واشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.


أشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، يرافقه نواب رئيس المركز والمدينة والعاملين بالديوان العام من الانتهاء من تركيب 4 مطبات صناعية بشارع المركز، حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات والحد من الحوادث، مشيداً بدور مشاركة المجتمع المدني

وترأس القصيف حملة غلق مراكز الدروس الخصوصية بحضور محمد عبدالصادق، نائب رئيس المدينة،وإدارة المتابعة، لغلق 3 سناتر ومراكز دروس خصوصية غير مرخصة بمركز ومدينة الحامول، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار المستجد بمدينة الحامول، وتم تشميعهم بالشمع الأحمر ب «الحامول والزعفران، الكفر الشرقي،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار الحملات على الدروس الخصوصية بالمدينة والقرى.


كما تابع القصيف والدكتورة حمادة عبدالرحمن، مدير الإدارة الصحية بالحامول القافلة العلاجية لتلقي فيروس كورونا المستجد بالوحدة الصحية بقرية قليني لمن تم تسجيلهم على المنظومة، وتخفيف أعباء السفر وتكدس المواطنين على المنافذ بمدينة الحامول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري: أعراض إصابة الأطفال بفيروس كورونا لا تستدعي تلقيحهم

استشاري: أعراض إصابة الأطفال بفيروس كورونا لا تستدعي تلقيحهم

بنك ناصر يطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للموظفين وأسرهم

بنك ناصر يطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للموظفين وأسرهم

إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا

إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا

«شؤون اللاجئين» تدعم جهود الحكومة المصرية لرقمنة التطعيم ضد فيروس كورونا

«شؤون اللاجئين» تدعم جهود الحكومة المصرية لرقمنة التطعيم ضد فيروس كورونا