تحمل مواد لوجستية وعسكرية.. 30 آلية عسكرية تركية تدخل منطقة خفض التصعيد

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رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي إلى منطقة «بوتين-أردوغان».

ويتألف الرتل من 30 آلية عسكرية من بينها ناقلات جند ومدافع وكتل إسمنتية ومعدات لوجستية لتعزيز النقاط العسكرية في عمق محافظة إدلب.

ومع تجدد استقدام التعزيزات العسكرية التركية، يرتفع إلى أكثر من 275 عدد الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بالسلاح الثقيل من مدفعية ودبابات، التي دخلت إلى منطقة «بوتين-أردوغان»، عقب التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا أواخر أيلول الفائت 2021، بما يخص محافظة إدلب ومخاوف تركيا من عملية عسكرية مفاجئة لروسيا والنظام على إدلب.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 20 أكتوبر، دخول رتل تابع للقوات التركية إلى منطقة «بوتين-أردوغان»، حيث دخلت 20 آلية ما بين مصفحات وناقلات جند وشاحنات محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وكتل اسمنتية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجهت نحو النقاط العسكرية التركية في الريف الإدلبي.