أخبار عاجلة

السيسي: يجب فهم نصوص القرآن الكريم وعدم الاكتفاء بحفظها.. وأقدر الدور المهم للإعلام -
محمد عمارة: لاعبو الأهلي أفضل من الزمالك -
أحمد دياب يكشف حقيقة الخلافات بين أعضاء رابطة الأندية -
حمادة أنور: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في مصر -
«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007 -
«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973 -
توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة» -
ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحمل مواد لوجستية وعسكرية.. 30 آلية عسكرية تركية تدخل منطقة خفض التصعيد

Print
تحمل مواد لوجستية وعسكرية.. 30 آلية عسكرية تركية تدخل منطقة خفض التصعيد تحمل مواد لوجستية وعسكرية.. 30 آلية عسكرية تركية تدخل منطقة خفض التصعيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي إلى منطقة «بوتين-أردوغان».

ويتألف الرتل من 30 آلية عسكرية من بينها ناقلات جند ومدافع وكتل إسمنتية ومعدات لوجستية لتعزيز النقاط العسكرية في عمق محافظة إدلب.

ومع تجدد استقدام التعزيزات العسكرية التركية، يرتفع إلى أكثر من 275 عدد الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بالسلاح الثقيل من مدفعية ودبابات، التي دخلت إلى منطقة «بوتين-أردوغان»، عقب التصريحات المتبادلة بين وتركيا أواخر أيلول الفائت 2021، بما يخص محافظة إدلب ومخاوف تركيا من عملية عسكرية مفاجئة لروسيا والنظام على إدلب.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 20 أكتوبر، دخول رتل تابع للقوات التركية إلى منطقة «بوتين-أردوغان»، حيث دخلت 20 آلية ما بين مصفحات وناقلات جند وشاحنات محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وكتل اسمنتية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجهت نحو النقاط العسكرية التركية في الريف الإدلبي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس

بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس

بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس

بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس

روسيا قد تبدأ ملء مخزونات الغاز الأوروبية بعد 8 نوفمبر

روسيا قد تبدأ ملء مخزونات الغاز الأوروبية بعد 8 نوفمبر

روسيا تهاجم أمريكا بعد إعلانها عن الجنس الثالث

روسيا تهاجم أمريكا بعد إعلانها عن الجنس الثالث