غدا.. الشمس تتعامد على وجه تمثال رمسيس في أبوسمبل

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تشرق الشمس غدا الجمعة على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبده بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، حيث تتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بقدس الأقداس في مدينة أبوسمبل في ظاهرة فلكية وهندسية نادرة تتكرر مرتين في 22 أكتوبر و22 فبراير من كل عام.



واستعدت ابوسمبل لاستقبال الظاهرة وتتضمن الاحتفالية تقديم عروض لفرق الفنون الشعبية تشارك فيها فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة كما تم الإنتهاء من تطوير وتشجير مدخل المعبدوالممرات والإضاءة وتشجير ورصف الطرق المؤدية إلى المعبدإستعدادا لإستقبال ضيوف المدينة.



وواصل فرع ثقافة أسوان تنفيذ البرنامج الفني المتنوع الخاص بفعاليات الإحتفال بمهرجان تعامد الشمس والتى تجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية وتشارك فيها فرق الفنون الشعبية والتلقائية بأسوان والمحافظات المختلفة مثل فرقة الانفوشي وقنا والوادي الجديد والمنيا والمنصورة وكفر الشيخ وبني سويف بجانب فرقتي توشكي وشلاتين، لتختتم الاحتفالات بحدوث ظاهرة التعامد الفلكية الفريدة من نوعها على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية فجر الجمعة 22 أكتوبر .